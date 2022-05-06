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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 yaşındaki tenisçi, katıldığı son 16 ulusal turnuvada şampiyon oldu

İHA

16 yaşındaki tenisçi, katıldığı son 16 ulusal turnuvada şampiyon oldu

Kocaeli'de yaşayan tenisçi Duru Kuşçu, katıldığı son 16 ulusal turnuvanın tamamında birinci olarak büyük başarıya imza attı. Kuşçu, ayrıca kendi yaş grubunun üzerindekilerle oynadığı bir uluslararası turnuvadan da yarı finalle döndü.
İzmit Tenis Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren 16 yaşındaki tenisçi Duru Kuşçu, Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği son 16 ulusal turnuvanın tamamında şampiyon olarak büyük başarıya imza attı. 5 yaşındayken tesadüfen gördüğü kortu çok sevip bir daha da kopamayan Kuşçu, uluslararası bir turnuvada yaşı 16 olmasına rağmen 18 yaş kategorisinde oynayıp yarı finalde elendi.

"Katıldığım son 16 ulusal turnuvanın hepsinde birinci oldum"
Tenise tesadüfen başlayıp büyük bir tutkuyla devam ettiğini kaydeden Duru Kuşçu, "Tenise 5 yaşımda başladım. Askeriyede bir kortun önünden geçiyorken içeriden çocuk sesleri geldi. Bizim de merak edip içeri bakmamız neticesinde tenise böyle tesadüfen başlamış oldum. Yetenekli olduğum keşfedilince de İzmit Tenis Kulübü’ne yönlendirildim. Daha profesyonel olmak için ailemin de desteğiyle buraya geldim. 10 senedir burada tenis oynuyorum. Son 14 yıldır 14 birinciliğim, 2 tane de ikinciliğim var. Katıldığım son 16 ulusal turnuvanın 16’sını da birincilikle bitirdim. O yüzden şimdi daha da motive şekilde çalışıyoruz. İnşallah aynı şampiyonluklara devam edeceğim" dedi.

"Tenis artık hayatımdan asla çıkmayacak"
Kariyer planlaması ve hedeflerinden de bahseden Kuşçu, "Tenis artık hayatımdan asla çıkmayacak. Benim mesleğim gibi oldu. İleride de daha profesyonel oynamayı düşünüyorum. Burada mı yoksa Amerika’da mı devam ederim belli değil. Üniversitelerden teklifler geliyor. Ben şimdi karar vermeyi düşünmüyorum. Ama biraz daha zaman geçtikten sonra tenis ağırlıklı bir üniversitede kendimi geliştirmek isterim. Sonrasında da üniversiteden çıkıp profesyonel şekilde tenis oynamak istiyorum. Çok fazla zorlukla karşılaştık. Çok kez bırakmanın eşiğine geldiğimi de hatırlıyorum. Fakat hiçbir zaman bırakmayacaksınız, elinizde her zaman tutunacak bir şey olmalı. Sevdiğiniz işi canı gönülden yapmaya devam etmelisiniz" şeklinde konuştu.
Sık sık tenis maçlarını takip ettiğini belirten Kuşçu, şimdiye kadar etkilendiği ve örnek aldığı tenisçiler için, "Belinda Belcic etkilendiğim sporculardan biriydi. Oyun olarak kendimi çok benzettiğim için Simona Halep’i örnek aldım. Bir zamanlar Ana Jovanovic’i çok beğeniyordum. Naomi Osaka’yı da her zaman örnek alırım. Yani birkaç tane örnek aldığım sporcu var" ifadelerini kullandı.

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