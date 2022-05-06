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Başkan Büyükgöz: "Hanelerden sıfır atık toplama işlemi sağlanacak"

İHA

Başkan Büyükgöz: "Hanelerden sıfır atık toplama işlemi sağlanacak"

Gebze Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hanelerden sıfır atık toplama işlemi sağlanacak. Ne kadar katkı sunarlarsa o kadar teşvik alacaklar. Aylık her haneye 150200 lira destek sağlamayı hayata geçireceğiz. Bu da Türkiye’de bir ilk olacak. 112 bin haneye bu sistem ulaşmış olacak" dedi.
Gebze Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının 1. oturumu, kent meydanında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleştirilen meclis, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Mecliste konuşan Zinnur Büyükgöz, "Eski Çarşı'nın cephe sağlıklaştırması için proje çalışmalarımız toparlandı. Buradaki giderlerin büyükşehir tarafından karşılanması için olur çıktı. Buradaki giderler büyükşehir tarafından karşılanacak ve Gebze Belediyesi bu projeye bir ödeme yapmayacak. Tahir Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Maliyeti biz üstlenecektik, büyükşehir üstlenecek. Katı atıkların öğütülmesi tesisini kurduk. Bakanlık ilave teşvik alabilmek için alan şartını sunmuş durumda. Bu alanın büyütülmesi ile ilgili bir değişiklik var. Bu kentte geçmişe dönük sorunları çözerek yola devam edeceğiz. Okul alanlarında, sağlıkta, konutta birikmiş sorunları bu dönem temizleyerek sorunlu alanlar bırakmamayı hedefliyoruz. Nüfus artışının ihtiyacı olan yeşil alan kamulaştırması da yapılıyor. Bu madde o yüzden bu şekilde paket halinde geldi" dedi.

"Türkiye’de bir ilk olacak"
Her mahallede yeşil alan düzenlemesi yapılacağını belirten Büyükgöz, "İstasyon Mahallesi ve Ulus Mahallesi’ne yapılacak kapalı pazar yerlerine büyükşehirle ortak proje yapmayı hedefliyoruz. Bütün süreci Gebze Belediyesi olarak biz yöneteceğiz. Mecliste bilgilendirme yapacağız. Projenin oluşturulması konusunda pazarcılarla istişare halindeyiz. Hiçbir mekanı tek günlük yapmak benim prensibim değil. Tatlıkuyu ve Mevlana da bu 7 gün aktivite yapacakmış gibi tasarlayacağız. İstasyon da 7 gün kullanılacak şekilde bir dönüşüme tabi tutacağız. Sıfır atık konusunda Gebze Belediyesi olarak iddialı olmaya devam ediyoruz. Bu konuda bakanlıktan hibe alımı gerçekleşti. Her haneye dönük bir işletim sistemi almak istiyoruz. Hanelerden sıfır atık toplama işlemi sağlanacak. Ne kadar katkı sunarlarsa o kadar teşvik alacaklar. Aylık her haneye 150200 lira destek sağlamayı hayata geçireceğiz. Bu da Türkiye’de bir ilk olacak. 112 bin haneye bu sistem ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

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