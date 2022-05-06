Kocaeli´de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, Ankara´dan getirilip, piyasaya sürülmek istenen 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara´dan kaçak etil alkol getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı araç durduruldu. Araçta bulunan 160 adet 5 litrelik bidon, 600 adet 1 litrelik şişeler içinde olmak üzere toplam 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Sürücü A.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2022-05-06 11:15:57



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