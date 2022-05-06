Kartepe Belediyesi'nden vergi hatırlatması

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Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemesi için hatırlatma duyurusu yaptı.

Ödenmesi gereken emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri başladı. Vergilerin birinci taksitinin ödeme günü 31 Mayıs'ta son bulacak. Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vergi affı çerçevesinde borçlarını yapılandıran vatandaşların ödeme yapmadığı takdirde yapılandırmalarının iptal olacağı hatırlatıldı.

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