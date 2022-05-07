Darıca’da e-spor gençlik turnuvası düzenlenecek

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda büyük bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Gençler arasında yoğun ilgi gören Zula, Valorant ve Fifa 2021 oyunlarında takımlarını kuran gençler, ödüllü turnuvada kozlarını paylaşacak.



Teknoloji, yazılım, oyun ve espor alanında gençleri desteklemek için çalışmalar yapan ve bölgenin ilk espor merkezini kuran Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs ESpor Gençlik Turnuvası düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, teknolojiye ve spora meraklı gençleri anlamlı günde bir araya getirecek. Darıca Belediyesi’nin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde hayata geçirdiği ESpor Merkezi’nde düzenlenecek turnuva için kayıtlar 13 Mayısa kadar yapılabilecek. Gençler arasında popüler olan Zula, Valorant ve Fifa 2021 oyunlarında takımını kuran herkesin başvurabileceği turnuvada Zula ve Valorant oyununda birincilere 4 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere 2 bin TL ve dördüncülere de bin TL ödül verilirken Fifa 2021 oyununda ise birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncüye 750 TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verilecek. Espor ve dijital oyun sektörünün geleceğin meslekleri arasında olduğuna söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Türkiye’nin teknoloji alanında yükselmesinde gençlerin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknolojiye ve spora yatırımlarımız devam edecek. Bu çerçevede teknolojiye ve spora ilgi duyan gençlere destek olmak amacıyla espor merkezimizi kurduk. Pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediğimiz ESpor Gençlik Turnuvası’na tüm gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.

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