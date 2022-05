Survivor değil, İzmit Kentin göbeği şantiyeye döndü, bitmeyen çalışma esnafı isyan ettirdi

– Kocaeli'nin en işlek caddesinde 6 ay önce başlatılan çalışmalar hala bitmedi. Pandemide zor günler geçiren esnafı, bu kez de çalışmalar vurdu. Vatandaş ise çamur içinde alışveriş yapıyor.

İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 6 ay önce Fethiye Caddesi ve çevresinde başlayan çalışmalar, üzerinden bayram geçmesine rağmen hala tamamlanamadı. Vatandaşlar kış aylarında çamur içinde, havaların ısınmasıyla da toz içinde yürümek zorunda kaldı. Bozuk yollar sebebiyle vatandaş yürümekte zorlanırken, esnaf ise dükkanına girerken tahta palet kullanıyor.



"Esnaf olarak çok mağdur durumdayız"

Esnafın pandemiden etkilendiğini ve kısıtlamalar kalkar kalkmaz böyle bir çalışmaya başlanmasının doğru olmadığını söyleyen esnaf İsmail Kolaylı, "Geçmiş yıllarda insanlar bu caddeye gelmek için can atarlardı. Sefa Sirmen döneminde bu cadde çok güzel bir şekilde yapılmıştı. İzmit’in yeni belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise tekrardan yenileme kararı aldı. Caddenin yenilemesini çok doğru ama yapılış zamanını çok yanlış buluyorum. Fethiye Caddesi’nde esnaf pandemi döneminde zaten çok sıkıntı çekti. Bu çalışma pandemi döneminde insanlar evlerindeyken olmalıydı. Çalışma başlayalı neredeyse 6 ay oldu. Hala bu cadde kazılmayla meşgul. Çalışma makineleri boş duruyor. Bir gün çalışılıyor üç gün çalışma olmuyor. 6 ayda bitmesi gerekirdi. Müteahhitler 1 ayda şehir kuruyor. 250 metre caddenin onarımı şimdiye bitmeliydi. Çalışma çok uzun sürdü. Ne zaman biteceği hakkında bir bilgide verilmiyor. Esnaf olarak çok mağdur durumdayız. Bayram öncesi burası toz toprak içinde kaldı, makineler çalışıp durdu. Esnaf burada iş yapamadı. Kurban Bayramı’na kadar çalışmanın bitmesini ümit ediyorum. Eğer Kurban Bayramı da bu şekilde geçerse esnafın durumu bitmiş olur. Belediye başkanımızdan burasının bir an önce toparlanmasını istiyoruz” diye konuştu.



"Aylardır bu çalışma devam ediyor"

Bir an önce çalışmanın tamamlanması gerektiğini söyleyen vatandaş Engin Karadeniz, “Aylardır bu çalışma devam ediyor. Esnafta mağdur durumda. Kışın çamur, yazın toz toprak içinde kalıyor. Esnafın dükkanının kapısı ve penceresi de açık. Sağlık ve hijyen diye hiçbir şey yok. Kimin ne yaptığının bir önemi yok. Bir daha söylüyorum, kimin ne yaptığı önemli değil, el ele verip bu sorunu bir an önce çözmeleri gerekiyor” cümlelerini kullandı.



"Bizde burasının bir cazibe merkezini olmak istiyoruz"

Caddenin yenilenmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Ahmet Kahya, “Bu caddelerin yenilenmeye ihtiyacı var. Uzun zamandır bir yenilene yapılmamıştı. Tabi bu yenilenme adına bizde esnaf olarak sıkıntılar çektik. Sabredeceğiz, zaman geçtikçe çalışma bitecektir. Bizde burasının bir cazibe merkezini olmak istiyoruz. Sonuçta bizimde dükkanlarımızın değerleri artacak” ifadelerini kullandı.

