Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel: "Fethiyespor üst lige çıkacak" "Kocaelispor’un adı yeter"

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 11 tamamlanan Belediye Derincespor Fethiyespor maçının ardından konuşan Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Üst lige çıkacağız" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta ligin son maçında Belediye Derincespor’a konuk olan ve karşılaşmadan 11’lik beraberlikle ayrılarak sezonu 66 puanla 2. sırada tamamlayan Fethiyespor’un teknik direktörü Selahaddin Dinçel, maçın ardından oyunu, hafta içi başlayacak iki ayaklı playoff maçlarını değerlendirdi. Derince deplasmanının stratejik açıdan önemli olduğunu ifade eden Dinçel, "Hafta içi playoff ilk maçını oynayacağız. Sıralama bugünkü sonuçlara göre değişebilirdi. Çünkü playoff hattına girmek için mücadele eden 3 takım vardı. Bizim hafta içi oynayacağımız maça kırmızı kart ve sakatlık açısından hasar görmeden girmemiz gerekiyordu. Bu maçta da buna göre oynadık. Müsabaka dostça bitti. Perşembe Ofspor deplasmanına gidip yarı finalin ilk ayağını oynayacağız ve ikinci ayağı bekleyeceğiz. Fethiyespor’un sezon başı hedefi üst lige çıkmak, şampiyon olmaktı. Bugün hedefte bir sapma yok. İnşallah Fethiyespor üst lige çıkacak" şeklinde konuştu.



"Kocaliespor'un adı yeter"

Daha önce Kocaelispor'da görev yaptığını hatırlatan Dinçel, "2 gündür Kocaeli’deyim. Kocaelispor’da görev yapmış, güzel günler geçirmiş bir teknik adam olduğum için çok fazla dostumuz, arkadaşımız, Kocaelispor sevdalısı Kocaelispor ile ilgili şu an dışarıdan nasıl bir tablo göründüğü sordu. Belki camiada takımın bulunduğu konum itibariyle acabalar var. Ben tek bir cümle söylüyorum; Kocaelispor’un adı yeter. Kocaelispor’un büyüklüğü yeter. Bugün yaşanan ufak tefek sıkıntılar bence suni sıkıntılar. Kocaelispor ligi istediği şekilde bitirecektir. Özlediği, yıllardır söylediği Süper Lig’e de ulaşacaktır. Ben de sizler gibi Kocaelispor sevdalısı ve geçmişinde görev yapmış teknik adam olarak tüm samimiyetimle ve gerçekçi gözle söylüyorum. Bu sene belki eksiklikler olmuştur. Camia istediği, hedeflediği noktaya ulaşamamıştır ama inanıyorum ki Kocaelispor kalan kısa süreçte sezonu sıkıntı yaşamadan bitirecektir. O özlenen Süper Lig en kısa sürede gelecektir.

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