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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İHA

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki 41 AIH 624 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KB 0359 plakalı BMW marka cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Murat D. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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