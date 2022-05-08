Hıdırellez Bayramı Sekapark'ta coşkuyla kutlandı Başkan Büyükakın: "Biz birlikte Türkiye’yiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, 2 günlük etkinliklerle dolu dolu geçti. Hıdırellez Bayramı’na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kültürümüzle, renklerimizle, geleneklerimizle biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

6. Uluslararası Hıdırellez Bayramı'nın 1. gününde bakır gömme ritüeli Sekapark Kültür Alanında bulunan Balkan Kültür Evinde yapıldı. Sekapark Kültür Alanında yer alan kültür evleri ve derneklerden su toplandı. 7 kapıdan 7 kap su toplanması ritüeli farklı bölgelerden gelen folklor ekibi tarafından yapıldı. Bakır bir kazana doldurulan sular güllerle birlikte Hıdırellez Bayramı'nın 2. günü açılmak üzere Balkan Kültür Evi bahçesine gömülmüştü.

Hıdırellez Bayramı’nın 2. gününde Sekapark Kültür Alanında kapılara söğüt dalı asma ritüeli yapıldı. Hıdırellez Bayramı'nda Derince Yörükler bölgesinde kurban kesme ve çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişim ritüeli gerçekleştirildi. Akşam 17.00’de Sekapark Kültür Alanı’nda bulunan Balkan Kültür Evi’nde dileklerin dilendiği güllerle doldurulan bir gün önceden gömülmüş bakır kazan Başkan Büyükakın’ın katılımı ile çıkarıldı.



"Biz birlikte Türkiye'yiz"

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kültürümüzle, renklerimizle, geleneklerimizle biz birlikte Türkiye’yiz. Kültürün muhafaza edilmesi yeni nesle aktarılması önemli. Bu sebeple derneklerimize büyük iş düşüyor. Bizler aidiyet bağlarımızı güçlendirmek, kültürü yaşatmak için sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Balkan Kültür Evi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte; Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve Türkiye folklor ekipleri gösterilerini sundu. Akşam yemeği, folklor gösterileri, maniler ve yöresel Balkan müziğinin usta sanatçısı Rumeli Ekrem’in şarkılarıyla misafirler eğlendi. Misafirlerin beğeniyle izlediği gösterilere vatandaşlar da katılarak eşlik etti.

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