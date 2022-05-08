Anneler Günü'ne özel 'otobüs'

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'de bazı halk otobüsleri, Anneler Günü'ne özel dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süslendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet veren toplu taşıma araçlarının bazılarını Anneler Günü nedeniyle dantel, halı, ev terliği, kurabiye gibi anneleri hatırlatan motiflerle süsledi. Bu otobüslere binenler, süslü koltukları geçtikten sonra orta kısımda bir evi andıran görüntü ile karşılaştı. Otobüste görevli kadın personel de binenlere, "Terli terli su içme, eve geç kalma" gibi nasihatler verdi. Otobüse binince çok şaşırdığını belirten Ayşegül Terzi, "Çok hoş ve güzel bir sürpriz olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Motifler eskileri anımsatıyor. Bizim annelerimizin zamanında çeyizlerindeki işler bunlar. Bu gelenekleri hala yaşatıyor olmak; çok da güzel" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-05-08 11:58:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.