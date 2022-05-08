Otobüslerde anne rüzgarı esti, yolcular hem şaşırdı hem duygulandı Anne sıcaklığı taşıyan süslemelerle yolculuk yaparak, çocukluklarına döndüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüslerde anne rüzgarı esti, yolcular hem şaşırdı hem duygulandı Anne sıcaklığı taşıyan süslemelerle yolculuk yaparak, çocukluklarına döndüler

İHA

Otobüslerde anne rüzgarı esti, yolcular hem şaşırdı hem duygulandı Anne sıcaklığı taşıyan süslemelerle yolculuk yaparak, çocukluklarına döndüler

– Kocaeli'de bazı toplu taşıma araçları, Anneler Günü'ne özel dantel, kilim ve kırlentle süslendi. Anne sıcaklığının hissedildiği otobüslere binen yolculardan bazıları duygu dolu anlar yaşadı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ, bazı toplu taşıma araçlarını Anneler Günü'ne özel dantel, kilim ve kırlentlerle süsledi. Otobüslere binen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Hem şaşıran hem de duygu dolu anlar yaşayan yolcular, anne esintisi taşıyan süslemeler eşliğinde yolculuk yaparak adeta çocukluklarına geri döndü.

"Beni geçmişe götürdü ve duygulandırdı"
Süslemelerin kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirten Ayşegül Terzi, "Eskileri biraz yad ettik, sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda otobüs geldi ve binince böyle bir atmosferle karşılaştık. Ortamı da görünce eskileri biraz yad ettik. Benim bile çocukluğumda gördüğüm danteller ve süslemeler beni biraz geçmişe götürdü ve duygulandırdı. Kadının elinin değdiği yerin ne kadar naif ve sıcak bir ortam olduğunu bu otobüste dahi hissedebiliyoruz. Önce kendi annemin ellerinden öpüyorum, anneler çok değerli, kıymetlerini hep bilelim" ifadelerini kullandı.

"O duyguları tekrar yaşattı"
Otobüste çocukluğunu yaşadığını söyleyen yolculardan Fatma Koç, "Bu otobüs çocukluğumuzu anımsattı ve o duyguları tekrar yaşattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüreğini evladına sıcacık yuva yapan, desteğini hiçbir zaman evladından esirgemeyen annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Danteller çok güzel olmuş"
Fatma Karan ise, "Danteller çok güzel olmuş. Ben de bir anneyim ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çok güzel olmuş, çok mutlu oldum. Annelerimizi çok seviyorum, onların ellerinden öpüyorum. Danteller gerçekten çok güzel olmuş. Bunları biz kaldırmıştık, eve gidince ben de çıkaracağım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'u Kocaeli'ye taşıdılar
YEREL HABERLER Erzurum'u Kocaeli'ye taşıdılar
Anneler Günü'ne özel 'otobüs'
YEREL HABERLER Anneler Günü'ne özel 'otobüs'
Onun 'Huzur'u bir başka Oyun arkadaşı 3 aylık oğlak oldu, parka da onunla gidiyor sahile de
YEREL HABERLER Onun 'Huzur'u bir başka Oyun arkadaşı 3 aylık oğlak ...
Hıdırellez Bayramı Sekapark'ta coşkuyla kutlandı Başkan Büyükakın: "Biz birlikte Türkiye’yiz"
YEREL HABERLER Hıdırellez Bayramı Sekapark'ta coşkuyla ...
Kulübe yangını binaya da sıçradı
YEREL HABERLER Kulübe yangını binaya da sıçradı
Belediye Derincespor yöneticileri içini döktü Kulüp başkanı Ahmet Güntepe: “Kulübün satılmasını hoş karşılamıyorum” Sportif direktör Mustafa Polat: “Futbolculara 34 haftadır hiç para ödeyemedik” “İcralık oldular ama hiç seslerini çıkarmadılar"
YEREL HABERLER Belediye Derincespor yöneticileri içini döktü Kulüp ...
Sahil denizanalarıyla doldu
YEREL HABERLER Sahil denizanalarıyla doldu
Doktor doktor gezip hastalığınıza teşhis koyamıyorsanız sebebi bu olabilir
YEREL HABERLER Doktor doktor gezip hastalığınıza teşhis ...
Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
TEM’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel: "Fethiyespor üst lige çıkacak" "Kocaelispor’un adı yeter"
YEREL HABERLER Fethiyespor Teknik Direktörü Dinçel: "Fethiyespor üst ...
Seyir halindeki tıra çarpan Smart marka otomobilin sürücüsü sıkıştı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tıra çarpan Smart marka otomobilin ...
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 ...
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi
YEREL HABERLER Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Fethiyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Fethiyespor: 1
Köy, karnaval alanına döndü
YEREL HABERLER Köy, karnaval alanına döndü
Survivor değil, İzmit Kentin göbeği şantiyeye döndü, bitmeyen çalışma esnafı isyan ettirdi
YEREL HABERLER Survivor değil, İzmit Kentin göbeği şantiyeye döndü, ...
Körfez’de ‘Trafik Haftası’ farkındalığı
YEREL HABERLER Körfez’de ‘Trafik Haftası’ farkındalığı
Vali Yavuz: “Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır” Yayalar için 5 adımda güvenli trafik denetimi
YEREL HABERLER Vali Yavuz: “Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye’de ...
Elektrik direği devrilince tren seferi 2 saat durdu
YEREL HABERLER Elektrik direği devrilince tren seferi 2 saat durdu
Vinç elektrik hattına hasar verince tren seferleri durdu
YEREL HABERLER Vinç elektrik hattına hasar verince tren seferleri ...
Sağlıklı yaşam için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam için bir araya geldiler
Darıca’da e-spor gençlik turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Darıca’da e-spor gençlik turnuvası düzenlenecek
Gece yarısı yapılan asfalt trafik aksatmadı
YEREL HABERLER Gece yarısı yapılan asfalt trafik aksatmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.