Kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırdı 



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.´nin çay yaparak esnafa ikram etmesine kızarak, 4 iş yerinin camlarını kırdı. Esnafın şikayetçi olması üzerine Yunis Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.40 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.´nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y., M.C.´nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Y. önceki gün gece saatlerinde M.C.´ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.

Bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.´ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.´nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.´nin iş yerinin camlarını kırdı. Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken, çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı. Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.´nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-05-08 16:39:31



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