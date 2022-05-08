Kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırdı 

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.´nin çay yaparak esnafa ikram etmesine kızarak, 4 iş yerinin camlarını kırdı. Esnafın şikayetçi olması üzerine Yunis Y. gözaltına alındı.
Olay, saat 03.40 sıralarında, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işleten Yunis Y. berber M.C.´nin iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Y., M.C.´nin çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Y. önceki gün gece saatlerinde M.C.´ye ait berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Y. hakkında şikayetçi olmadı.
Bu gece saatlerinde yeniden gelen Yunis Y. yerden topladığı taşlarla berber M.C. dükkanının, ayakkabı tamircisi M.G.´ye ait iş yeri, mobilya imalatı yapan M.Ö.´nün atölyesi ve emlakçı C.Ş.´nin iş yerinin camlarını kırdı. Yunis Y. motosikletine binerek kaçarken, çevredeki vatandaşlar iş yeri sahipleri ve polisi aradı. Esnafın şikayeti üzerine Yunis Y. gözaltına alındı. Yunis Y.´nin camları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-05-08 16:39:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.