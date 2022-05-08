Kocaelispor - Altınordu: 2-2

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), İsmail Şencan (xx), Serkan Çimen (xx)
KOCAELİSPOR: İsmet (xx) Mehmet Taş (xx), Musa (xx), Atila (x), Kolovos (xx), Gueye (xx), Diop (x)(Dk.68 Kubilay x), Mehmet Yılmaz (xx)(Dk.90 Alpay), Mazlum (xx), Samed Ali (x)(Dk.68 Pereira xx), Benhur (x)(Dk.84 Rasheed)
ALTINORDU: Ali Emre (xx) Rıdvan (xx), Ali Dere (xx), Volkan (xx), Erdi (x)(Dk.11 Yusuf xx), Kubilay (xx), Ahmet İlhan (xxx), Recep (xxx), Hüsamettin (xx)(Dk.90 Anıl), Kürşad (xx)(Dk.72 Muzaffer x), Şeref (xx)
GOLLER: Dk.45 Mehmet Taş, Dk.88 Kolovos (Kocaelispor) Dk.50 Ahmet İlhan, Dk.65 Recep, Yusuf (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk.47 Mehmet Yılmaz, Dk.83 Musa, Dk.90 Mehmet Taş (Kocaelispor) Dk. 62 Kürşad, Dk.83 Kubilay, Dk.89 Yusuf (Altınordu) Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, evinde ağırladığı Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
45´inci dakikada Altınordu savunmasından dönen topu ceza sahasının sağında karşılayan Mehmet Taş, sert bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
50´nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1
65´inci dakikada Kocaelispor savunmasından dönen topa penaltı noktasının sağından vuran Recep takımını öne geçirdi: 1-2.
88´inci dakikada kaleci Ali Emre´nin ceza sahası içinde yere bıraktığı topu takip eden Kolovos topu ağlara gönderdi: 2-2. DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-05-08 18:21:05
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