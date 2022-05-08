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Kocaelispor - Altınordu maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül: "2 maçı kazanıp yüzde 99 ligde kalacağız Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Ligde kalacağımızı düşünüyorum"

İHA

Kocaelispor - Altınordu maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül: "2 maçı kazanıp yüzde 99 ligde kalacağız Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Ligde kalacağımızı düşünüyorum"

Spor Toto 1.Lig’de düşme hattı için kritik önem taşıyan ve berabere biten Kocaelispor Altınordu maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.
Spor Toto 1.Lig’in 36. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren Kocaelispor–Altınordu maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Maç öncesinde bütün planlarımız galibiyet üzerine kuruluydu. Galip gelmek için mücadele ettik. Aslında birçok şeyi de gerçekleştirdik sahada. Öne de geçtik devreyi kapattık. İkinci yarının başında olmayacak dakikada şansız penaltı golüyle beraberlik geldi. Oyundan biraz düştük. Arkasından rakibin kontra ataktan etkili olduğunu biliyorduk ve kontra ataktan gol yedik. Geriye düşmemize rağmen oyuna tekrar döndük ve rakibi baskı altına aldık ve 22 beraberlikle sahadan ayrıldık. 'Biz hala varız' demek için şansımız devam ediyor. Önümüzdeki 2 maçtan da istediğimiz skoru alıp sezon sonu hedefine ulaşacağız" dedi.

"Taraftarın tepki göstermesi normal"
İkinci yarıya aynı oyun planıyla çıktıklarını ifade eden Gül, "Savunma anlamında ciddi sorun yaşamadık. Aynı dirençli savunmayı ve agresifliği devam ettirdik. Çok fazla değişiklik yapmadık ikinci yarıda. Son bölümü olsa değişiklik planlıyorduk ama olmadı. Bireysel hatalara bağlamamak lazım. Sonuç itibariyle takımız biz. Kurtulacaksak hep beraber kurtulacağız ya da hep beraber batacağız. Öte yandan taraftarın tepki göstermesi normal. Kocaelispor taraftarı da takımının kazanmasını istiyor. Sezon sonu hedefine ulaşmasını istiyor, bu normal. Onların istemesi bizim için artı değer. Çünkü onlar isteyecek ki biz biraz daha asılacağız. Oyun değişiklikleri yerindeydi. Skor rakibe geçtiği için ofansif oyuncuları oyuna dahil ettik. Skor bizde olsaydı o şekilde oyuncu değişikliği yapmazdık. Oyunun başında organize ataklarla gitmeye çalıştık. Özellikle ilk yarı bunu sonuna kadar götürmeye çalıştık. İkinci yarı rakip skor alınca savunma direnci arttı. Skora tutundular. Buna bağlı olarak da 3 oyuncuyla merkezi kapattılar. İki kanat oyuncusu bizim bekleri takip etti. Rakibi delmekte problem yaşadık. O zaman da Babacar’ın hava hakimiyetinden ve düşen toplardan faydalanmaya çalıştık. Daha çok kenar ortalarla etkili olmaya çalıştık. Biraz daha planlı uzun top organizasyonu yaptık. Uzun toplardan sonra da etkili olduk. Tamam kontra yedik ama yapacak bir şey yok risk almamız gerekiyordu. Oradan skor üretebilirdik" diye konuştu.

"Yüzde 99 ligde kalacağız"
Futbolcularının ilk yarı çok gayretli olduğunu belirten Fırat Gül, "Çok mücadele ettiler. Kaçak güreşen futbolcu yoktu. Yüzde yüzle oynadılar. İkinci yarının başında ansızın bir penaltı ve ardından yediğimiz gol bizi demoralize etti. Attığımız gol de normaldi. Oyunu yavaşlatmaya çalışıp süreden kazanmaya çalışırsanız biri de gelir böyle cezayı keser. Golü yersin. Bu gayet normal. Demek ki neymiş! Oyunu oynamak lazımmış. Rakip takım teknik ekibiyle tanışıyorum. Dostluğumuz da var. Kulübeyle problem yaşamadım. Maç içinde oyuna konsantre olduğum için orada ne olduğunu görmedim. O gol olurken, değişikliğiyle ilgili yardımcı antrenörle görüşüyordum. Bende anlamadım nasıl olduğunu. Olayı anlamaya çalışırken 'Ayıp ediyorsunuz' dediler. Olayı çözmeye çalışıyordum. İnsanların canları yanınca böyle tepki göstermesi normal. Yumuşak yumuşak anlatmaya çalıştım. Belli yerden sonra sessiz kalamayız. Gereken cevabı vereceğiz. İşin en güzel yanı bugün aldığımız 1 puan bizi sezon sonuna ulaştırabilir. 2 maçta 6 puan aldığımızda yüzde 99 sezon sonu hedefine ulaşacağız. Pes edecek, teslim olacak halimiz yok. Kimsenin kırılgan olma lüksü yok. Herkes kaldığımız yerden devam edecek. Sadece galip gelemediğimiz için üzgünüz. Hafta içi çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Bütün planlarımız galip gelmek üzerineydi. Sezon sonu hedefine ulaşmak için beraber yürümemiz gereken bir yok var ve hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Eroğlu: "Ligde kalacağımızı düşünüyorum"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Öncelikle alt tarafta birçok takımı ilgilendiren maçtı. Son haftalarda kimin ihtiyacı varsa o kazanıyor. Keşke şampiyonlar belli olmasaydı, playoff’ta da birçok takım garantilemeseydi. Bu ister istemez takımı olumsuz etkiliyor. Buraya gelirken yoğun atmosfer olacağını biliyorduk. Emniyete teşekkür ediyorum. Bizi taraftarla birlikte getirdiler. Bize su attılar öyle geldik. Emniyet daha farklı ve hızlı getirebilirdi. Bunun dışında stat muhteşem, seyirci evet takımı destekliyor. Zor şartlar olacağını biliyorduk ama takımıma güveniyordum. Belli bir noktadan sonra o seyirci baskısını kendi lehimize çevirip maça ortak olmamız gerekiyordu. Maça iyi başlayamadık. Coşkulu ve baskılı başlayan Kocaeli takımı vardı. Diğer maçlarda bu baskıyı yapmamışlardı. Seyirciden aldığı coşkuyla bunu gerçekleştirdiler. Biz doğru pozisyon alamadığımız ve dönen topları alamadığımız için rakip 1520 dakika etkili göründü. Ondan sonraki bölümde topa sahip olduğumuz, hücum girişimlerimizde net birkaç pozisyonumuz vardı. Bir gol attık. Bir ele çarpan pozisyonumuz vardı. İlk yarı biterken kendi hatamızdan, uzaklaştıracağımız toptan kalemizde golü gördük" ifadelerini kullandı.

"Seyirci ölüm kalım maçı olarak görüyordu"
'Pes etmeyen Altınordu vardı' diyen Eroğlu, "Bu seyirci önünde ne olursa olsun oynamamız gerektiğini oyuncularımla paylaşıyordum. Son haftalarda yükselen saha içi performansımız fiziksel ve taktiksel devam ediyor. İkinci yarı öne geçtik. Rakibin uzun toplarla geleceğini biliyorduk. 21 korumaya devam ederken kalecimiz hakemin el hareketinden dolayı yanılmışken golü yedik. Bu üzücü. Böyle bir golle berabere bitmesi bizi üzüyor. Bu atmosferde, yoğun seyirci baskısında gerçekten çok fazla hissettiriyorlar kendilerini. Kocaeli bu durumda olmasaydı seyirci daha pozitif destek verebilirlerdi. Bugün ölüm kalım maçı olarak baktıkları için biraz da sinirliydiler. Sahaya her şey yağdı. Bize gelmedi ama herkese gelebilirdi. Berabere bitti. Diğer takımlardan ihtiyacı olanlar kazanmış. Ülkemizde son haftalarda maalesef böyle oluyor. Bizde kendi işimiz kendimiz bitirmek zorundayız. Balıkesir ve Bolu maçlarıyla bitireceğiz. Ligde kalacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Kocaelispor’a da başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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