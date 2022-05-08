Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 79 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 71 Kağıtspor, play-off eşleşmelerinde Samsunspor ile eşleşti

Türkiye Basketbol Ligi son hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 7971 kazandı. Kağıtspor ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı ve playoff'ta ligin ikincisi Samsunspor’un rakibi oldu.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Halil Erkoç xx, Berk Kurtulmuş xx
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 16, Faik Can Nurkan x 3, Cihan Amasyalı xx 8, İbrahim Yıldırım xxx 20, Mert Ulutaş xxx 13, Brady Wiliam Skeens xx 7, Mehmet Oğuzhan Kızıl x 4, Sertan İbrahim Sarı xxx 11
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyesi Karşıyaka: Arca Tülüoğlu xxx 14, İnanç Mert Hotamış x 5, Berke Aygündüz xxx 20, Efe Sarıca x, Çağatay Özkan xx 2, Eyüp Can Öncü x, Timothy Adonis Wiliams xxx 24, Ali Işık xx 6
Başantrenör: Ulvi Doğan Deniz
1. Periyot: 2525
Devre: 5238 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 6451 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.