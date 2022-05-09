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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumru yuvasını öyle bir yere yaptı ki görenler hayrete düşüyor

İHA

Kumru yuvasını öyle bir yere yaptı ki görenler hayrete düşüyor

Kocaeli'de bir sınıfta bulunan projeksiyonun üzerine yuva yapan kumru, miniklerle birlikte derse giriyor. Kumruyla birlikte işlenen dersler ise renkli görüntülere sahne oluyor.
Darıca ilçesinde bulunan Aslan Çimento İlkokulu'nun 4. sınıfında ilginç bir olay yaşandı. Öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte açık bırakılan pencereden sınıfa giren kumru, tavanda bulunan projeksiyonun üzerine tek tek ağaç dalları taşıyarak yuva yaptı. Burada yumurtlayan kumru, daha sonra sınıftan dışarıya çıkmayarak, yavrularının yumurtadan çıkmasını bekledi. Tatilin bitmesiyle birlikte ders sırasında sınıfta uçan kuşu gören öğretmen ve öğrenciler, neye uğradıklarını şaşırdı. Kuşun içeriye nasıl girdiğini anlayamayan sınıf öğretmeni ve öğrenciler, projeksiyonun üstüne baktıklarında kumrunun kurduğu yuvayı fark etti. Kumrunun yumurtaları olduğunu ve kuluçkaya yattığını gören öğrenciler, kuşu hiç rahatsız etmeyerek kendileriyle birlikte kalmasını istedi. Öğrenciler, şimdilerde dersleri kuşlar ile birlikte işliyor. Akşam okul çıkışında da okul yönetiminin pencereleri açık bırakmasıyla birlikte kumrular rahatça dışarıya çıkıp yeniden sınıfa dönebiliyor. Kumruyla birlikte işlenen dersler ise renkli görüntülere sahne oluyor.

"O artık bizim sınıfımızın kuşu"
Kumruyu çok sevdiğini söyleyen Ömer Efe Dede isimli öğrenci, "Eşi dal getiriyor, yuvaya koyuyor. Biz ismini ‘Kızıl Kumru’ koyduk. Kumru böyle derste uçuyor, bizi bazen ürkütüyor ama biz onu artık seviyoruz. O artık bizim sınıfımızın kuşu. Rengi biraz kızıl olduğu için ismini ‘Kızıl Kumru’ koyduk. Biz onlara burada bakacağız ama acaba kuşlar uçmayı burada mı öğrenecek onu tam bilmiyoruz" dedi.

"Mutluyuz"
Kızıl Kumru'nun sürpriz şekilde geldiğini anlatan Ecrin Fidan, "Projeksiyonun üstüne yuva yaptığını gördük. Öğretmenimizle birlikte yuvasına baktığımızda yumurtalarının olduğunu fark ettik. Sınıfımızda böyle bir durum olduğundan dolayı çok mutluyuz. Yumurtadan çıktıklarında arkadaşlarımız ile birlikte isimlerini seçeceğiz. Yuvalarını bozmayacağız ve onları koruyacağız. Öğretmenimiz çok iyi bir insan olduğundan hiç kızmadı. Yuvalarının burada kalmasına izin verdi" diye konuştu.

"Merhamet duygularını aşılıyoruz"
Öğrencilere şefkat ve merhamet duygularını aşılayabilmek için okulda kuşlara sahip çıktıklarını, onlara kucak açtıklarını vurgulayan Aslan Çimento İlkokulu Müdürü Okan Yazıcı, "Çocuklarımız, değerler eğitimini içselleştirip derslerini işliyorlar. Öğretmenimiz Erol Yurtsever’in çabaları doğrultusunda kuşlarımızı inşallah yumurtasından yavrularını çıkaracak. Bizler de çocuklarla bu konuyu içselleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Akşam giderken pencereleri açık bırakıyoruz"
Kuşu sınıfta görünce çok şaşırdıklarını ifade eden sınıf öğretmeni Erol Yurtsever de, şu ifadeleri kullandı:
"Sınıfımıza böyle kuşun yuva yapması bizi mutlu etti. Daha sonra bu süreci izlemeye başladık. Yuvasını bozmadık, akşam giderken pencereleri açık bıraktık. Her gün burada oturuyor, çıkıp besleniyor sonra tekrar gelip oturuyor. Sınıfın içinde dolaşıyor. Daha sonra birkaç gün sonra yine bir şeye şahit olduk, eşi olduğunu fark ettik. Yine otururken pencereden eşi geldi ve nöbet değişimi yaptılar. Eşi yumurtaların üzerine oturdu, sonra diğeri dışarı çıkıp, beslenip, tekrar geldi. Yavruları bekliyoruz, yaklaşık 34 gün sonra yavrularının çıkacağını düşünüyoruz. Çok mutluyuz, öğrencilerimiz çok heyecanlı. Projeksiyonumuzu da kullanmıyoruz. Çünkü onun vereceği ışık ve ısının yumurtaları bozacağını düşünerek kullanmıyoruz."

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