Kocaeli'nin güreşçileri Kırklareli'nde rüzgar gibi esti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanları, Kırklareli'nde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıktı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 97. kez düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşler müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Büyükmandıra Şehir Stadı'nda düzenlenen yağlı güreşlerde 13 kategoride 450 güreşçi mücadele etti. 6. Altınova Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkarak başpehlivanlık boyunda kürsünün tamamını elde eden güreşçiler, Kırklareli’nde ise başaltı boyun da kürsünün tamamında yerini aldı. Güreşçilerden Hamza Özkaradeniz’in 1., Seçkin Duman’ın 2. ve Mustafa Arslan’ın 3. olduğu yağlı güreşlerde başaltı kürsüsü tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçilerden oluştu.

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