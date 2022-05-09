Başkan Söğüt: "Büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık"

Çamlıtepe Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Güney, Fatih, Barbaros ve Çamlıtepe mahallelerimizde büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık. Kirazlıyalı ve Hacı Osman Mahallesi’nde ekipler çalışma yürütüyor. Çamlıtepe Mahallemizde şimdi kaldırımları güzelleştiriyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi’nde altyapı sonrası devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapı sonrasında asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklardaki kaldırım ve parke yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti. Altyapı çalışmalarının zor ve zahmetli olduğunu belirten Söğüt, "İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yoğun çaba ve gayret gösterdi. Bizler de kendi ekiplerimizle destek verdik. Zaman zaman da gerek hava şartları gerekse diğer koşullardan duraksamalar oldu. Güney, Fatih, Barbaros ve Çamlıtepe mahallelerimizde büyük oranda çalışmalarımızı tamamladık. Kirazlıyalı ve Hacı Osman Mahallesi’nde ekipler çalışma yürütüyor. Çamlıtepe Mahallemizde şimdi kaldırımları güzelleştiriyoruz. Zor ve zahmetli oldu ama Körfez’in geleceği için de bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.

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