Yeni emniyet müdürlüğü önüne üst geçit yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni emniyet binası için yapılan otopark ve yolun ardından D130 Karayolu üzerine üstgeçit de yapılıyor.

Başiskele D130 Karayolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği durak cebi yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi. 44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği durak inşa edilecek. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımları kolaylaştırılmış olacak.

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