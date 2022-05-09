İzmit Körfezi'ne 50 yıl sonra dev orkinos balığı vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü orkinos balığı sahile vurdu. İzmit Körfezi'nde 1972 yılından bu yana görünmeyen orkinoslar, en son geçtiğimiz aylarda bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülenmişti.
Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda ölü orkinos balığı bulundu. İhbarla bölgeye Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kilolarca ağırlığındaki dev orkinos balığı, zabıta ekipleri tarafından güçlükle kaldırıldı. Sahile vuran orkinosun ne zaman ve neden öldüğü belirlenemezken, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.
Öte yandan, İzmit Körfezi'nde 1972 yılından bu yana görünmeyen orkinoslar, en son geçtiğimiz aylarda bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülenmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.