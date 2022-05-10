Çay almayan esnafın iş yeri camlarını kırıp, 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, kendisinden çay almayan esnafın iş yerlerinin camlarını kırıp, tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan büfe işletmecisi Yunis Yolcu, tutuklandı.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi´nde meydana geldi. Büfe işleten Yunis Yolcu, berber M.C. ile iş yerinde çay demleyip komşularına ikram etmesi nedeniyle tartıştı. Yunis Yolcu, M.C.´nin, çay satışına engel olduğunu ileri sürdü. Yunis Yolcu, geçen hafta cuma gecesi berber dükkanının camlarını kırdı. M.C., Yunis Yolcu hakkında şikayetçi olmadı.

Yunis Yolcu önceki gece ise berber M.C., ayakkabı tamircisi M.G., mobilya imalatı yapan M.Ö. ve emlakçı C.Ş.´nin iş yerlerinin camlarını kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yunis Yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Yunis Yolcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, iş yerine döndü.

Yunis Yolcu, iş yerlerinin camlarını kırması nedeniyle çıkan tartışmada emekli polis memuru C.A.´yı bıçakladı. Kahvehaneye kaçan C.A.´yı takip eden Yunis Yolcu, araya giren kahvehane sahibi M.A.Ö.´yü de bıçakla yaraladı. Kahvehanede bulunanlar Yunis Yolcu´yu darbederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

Yaralanan M.A.Ö. ve C.A.´nın tedavisi devam ederken, aldığı darbelerle yaralanan Yunis Yolcu ise tedavisinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Yunis Yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-05-10 11:27:00



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