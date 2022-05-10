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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele'de 19 Mayıs coşkusu satranç turnuvasıyla başladı

İHA

Başiskele'de 19 Mayıs coşkusu satranç turnuvasıyla başladı

Başiskele Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlendi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başiskele'de erken kutlanmaya başlandı. Futbol turnuvasından masa tenisi turnuvasına, alanında uzaman ünlü isimlerin katılım göstereceği kariyer zirvesinden konserlere, şiir dinletilerinden söyleşilere kadar daha birçok eğlenceli ve bilgilendirici etkinlik takvimi gençleri bekliyor olacak.
Başiskele Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler satranç turnuvasıyla başladı. Başiskele Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Başiskele Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva 78 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar
Turnuvaya Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut İlker Mete, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, Turnuva Başhakemi İsmail Çolak, ilçe protokolü, yarışmacıların velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Dolu dolu etkinlik takvimi hazırladık"
Turnuva öncesi yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın önemine dikkat çeken Başkan Özlü, "Gençlerimize büyük fayda sağlayacak ve gönüllerince eğlenebilecekleri dolu dolu etkinlik takvimi hazırladık. Geleceğimizin ellerinde yükseleceğine tamamen inandığımız tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyor, turnuvalarımıza katılan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.
Turnuvanın ilk hamlesini Belediye Başkanı Yasin Özlü yaptı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvaya 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve genel kategori olmak üzere toplamda 4 kategoride 445 genç katıldı. Çekişmeli mücadeleye sahne olan turnuvada dereceye girenler iki günlük turnuvanın sonucunda belli oldu. Turnuvada dereceye giren başarılı gençlere kupaları ve madalyaları takdim edilirken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenecek Gençlik Festivali’nde her kategoride ilk 4’e giren öğrencilere Yasin Özlü tarafından ödülleri teslim edilecek.

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