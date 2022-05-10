Çayırova'da çifte başarı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U16 futbol takımı, şampiyon olarak çıktığı U16 kategorisi son hafta karşılaşmasında Şekerpınar Gençlerbirliği'ni 20 mağlup etti. Hafta sonu oynanan bir diğer mücadelede ise Çayırova Belediyesi Basketbol takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 10075'lik skorla yenerek play off yolunda büyük bir adım attı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U16 futbol takımı şampiyonluğu perçinlediği son lig zaferinden sonra sahasında kutlama yaptı. Karşılaşmayı ÇESK Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu protokol tribününden takip etti. Maçın bitiş düdüğü ardından takım ve taraftar bütünleşerek Çayırova Stadyumu’nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bu başarıyla beraber Kocaeli’de düzenlenecek elemelere katılmaya hak kazanan ÇESK U16 futbol takımı, Kocaeli’de de başarılı olması takdirinde Türkiye şampiyonasında Çayırova ve Kocaeli’yi temsil edecek.

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