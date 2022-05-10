Körfez'de 1 yılda 1,6 ton atık pil toplandı

Sıfır atık çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, 2021 yılında bin 600 kilogram atık pil topladı.

Körfez Belediyesi, atık pil toplama kampanyası çerçevesinde, kamu binaları, okullar, camiler, muhtarlıklar, kültür merkezleri, mobil atık getirme merkezleri ve vatandaşlardan 2021 yılında bin 600 kilogram atık pil topladı. Sıfır atık ekipleri tarafından alınan atık piller, Atık Getirme Merkezi’ne getiriliyor ve buradan da lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor.

Körfez Belediyesi Atık Getirme Tesisi’ne getirilen atık pilleri ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yardımcısı Faruk Denli, "Sıfır atık konusunda çevre birimimiz başarılı hizmetlere imza atıyor. Toplanan her bir atık, çevremizi ve doğamızı korumak adına önemli. İlçemizin işlek noktalarına koyduğumuz mobil atık üniteleri ile halkımızın bu konuda bilinçlenmesine de olanak sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın, çevre konusunda daha hassas ve dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

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