Başkan Söğüt: "Kamulaştırdığımız arsaları da konuşalım"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bizim her şeyimiz şeffaf. İhaleye çıkılır, rekabet ortamı oluşturulur, en yüksek teklifi verene satılır. Kamulaştırdığımız arsaları da konuşalım. 'Sadece satıyorsunuz' demek yanlış" dedi.

Körfez Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı, Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Söğüt, satışı yapılacak arsalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, "Burada alacağımız karar sadece satış yetkisi. Belki satmayacağız. Daha önce aldığımız ama satmadığımız yerler de var.

Bölgeleri sizlerle paylaşmak istedik. Tartışalım, düşüncelerimizi aktaralım. Bir sonraki ay komisyon baksın değerlendirsin kararımızı alalım. Biz açık ve şeffaf bir şekilde ihaleleri yapıyoruz. Zaten burası konut dışı kentsel çalışma alanı. Bölge sanayi alanı. Belediye olarak bir imalathane tesis açacak değiliz. Dünyadaki ekonomik koşullar hemen hemen her kesimi birtakım tedbirler almaya sevk etti. Biz ‘Satmak için satalım’ mantığı ile hareket edecek olsak bu adımı 2 sene ya da 1 sene önce de atabilirdik" dedi.



"Bu anlayışı doğru bulmuyorum"

Şener Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirazıyalı’da bir alan var burayı trampa ile alalım dedik. Bu trampa yapılıyor ama bizim fazladan 2.5 milyonluk ödeme yapmamız gerekecek. Bunlar sürekli olan şeyler. Bir tarafta satış yaparken, kamulaştırma için de yer alıyoruz. Birçok yer var önümüzde. Bir taraftan satıyorsun ama bir taraftan da alıyorsun. Satmayalım ama vatandaşın sorununu da kamulaştırmalarla çözelim. Bu anlayışı doğru bulmuyorum. Bizim her şeyimiz şeffaf. İhaleye çıkılır, rekabet ortamı oluşturulur, en yüksek teklifi verene satılır. Kamulaştırdığımız arsaları da konuşalım. 'Sadece satıyorsunuz' demek yanlış"

