Kocaeli'de 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 2 milyon 800 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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