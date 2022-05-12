Barınma merkezinde yapılan hediyelikler 44 gönül kazandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nde üretilen takılar engelli bireylere hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezinde misafir edilen vatandaşlara yönelik yakın zamanda hayata geçirilen takı yapım teknikleri atölyesinde üretilen, saç tokası, boncuktan yapılma kolye ve bileklik, süslenmiş kalem, süslenmiş saç tacı, Kocaelispor renklerini taşıyan örgü ipi gibi hediyelik ürünler engelli bireylere hediye edildi. Vatandaşların el emeği takıları, Engelliler Haftası'nda 44 engelli bireyin gönlünü kazandı.

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