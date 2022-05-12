İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon lira ceza

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi´nde, uçakla yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı´nın deniz uçağıyla havadan yaptığı kontrol sırasında, İzmit Körfezi Eskihisar açıklarında denize atık su boşaltan gemi tespit edildi. Haber verilmesi üzerine tekne ile geminin yanına gidilerek numuneler alındı. Denizi kirleten, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin 530 lira ceza uygulandı. Denizde temizleme çalışmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK

2022-05-12 15:34:03



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