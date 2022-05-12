Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu Kocaeli'de geri dönüşüm deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Gökalp Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın, depoda maddi hasara yol açtı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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