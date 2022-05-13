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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi

İHA

Özel bireyler bahar şenliğinde eğlendi

Özel bireyler, Kartepe'de düzenlenen bahar şenliğinde keyifli anlar yaşadı.
Kocaeli Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi tarafından, Engelliler Haftası dolayısıyla bahar şenliği düzenlendi. Kartepe Seka Kamp'ta düzenlenen şenliğe, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, öğretmenler, özel bireyler ve velileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Başkan Kocaman, "Sizinle burada olmaktan, özel evlatlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aileler ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile engellilerimizin engellerini aşmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada vefakar aileler ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Kalbimizdeki ve aklımızdaki engellerden kurtulursak, her türlü zorluğun üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.
Bahar şenliğinde sergi sunumları, yüz boyama etkinlikleri, animasyon gösterileri, şişme oyun grupları, kukla, jonglör, palyaço gösterileri büyük ilgi gördü. Kocaeli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencileri tarafından folklor gösterisi yapıldı, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü korosu tarafından da sevilen şarkılar seslendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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