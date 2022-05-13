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Eski milli vücut geliştirme şampiyonu, geçimini düğünlerde müzisyenlik yaparak sağlıyor

İHA

Eski milli vücut geliştirme şampiyonu, geçimini düğünlerde müzisyenlik yaparak sağlıyor

Kocaeli'de yaşayan 38 yaşındaki eski vücut geliştirme şampiyonu Doğuş Yüksek, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyor.
Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri bulunan Doğuş Yüksek, hem spor yapıyor hem de geçimini sağlamak için düğün, nişan, sünnet vb. gibi cemiyetlerde org çalıyor, şarkı söylüyor.
Yüksek, sporcuların doping ilacı kullanmadan da vücut geliştirebileceklerini ispat edebilmek için 21 yaşında vücut geliştirme sporuna başladığını belirterek, "Başlangıç hikayem, dopinge karşı olmam ve bu doğrultuda yürümem oldu. Vücut geliştirmeyi sevdim, güzel görünüyordu. Fakat içine girdikten sonra, bazı şeyleri gördükten sonra vücut geliştirmenin tam anlamıyla çok iyi bir şey olduğunu söyleyemiyorum. Çok güzel bir görseli vardır ama tabi bunu abartmamak lazım. Çok abarttığınız zaman başka boyutlara geçmeye başlıyorsunuz" dedi.

"Bana ‘Şampiyon olamazsın’ dediler"
Dopingli maddeler kullanmadan da sporda başarının mümkün olduğunun altını çizen Yüksek, "Dopingli insanlar biraz daha maddeye bağımlı. İğne alması lazım mesela. 'Anabolik steroidler' diye geçer bunlar. İnsan sağlığına çok zararlı şeyler olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Dışarıdan heykel gibi gördüğünüz insanların içeriden harabiyeti çok büyüktür. O yüzden bu gibi maddelerin kullanılmamasından yola çıkarak başarılarımı sağladım. Dopingsiz bu iş oluyor. Bana, ‘Şampiyon olamazsın’ dediler, öyle bir şey yok. Mühim olan eğitimli ve size sağlıklı şekilde yön verebilecek bir hocayla birlikte olmanızdır" diye konuştu.

"Zinde kalmak için spor yapmak ve müzik beni çok rahatlatıyor"
Geçimini sağlayabilmek için müzik ile ilgilendiğini söyleyen eski milli sporcu, "Küçüklüğümden beri orgun üzerinde olan biriyim. Babam da müzisyen. Küçüklüğümden beri otellerde, düğünlerde devamlı olarak canlı çalıp söyleyen biriyim. Şu an maddi gelirim müzikten. Zinde kalmak için spor yapmak ve müzik beni çok rahatlatıyor. Mutlu oluyorum. Mesela müzik ortamından şöyle bahsedebilirim; mekanlara gittiğiniz zaman arkada laptopu çalıp karaoke yaparlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. İnsanlara güzel bir şey vermek lazım. Canlı çalıp söylemek veya insanlara dopingsiz bu sporu yaptırabilmek, örnek olmak çok güzel meziyetlerdir" şeklinde konuştu.

"Bir kat düğün, bir kat spor salonu en büyük hedefim"
Hedeflerinden bahseden Yüksek, "Bundan sonraki hedefim bir tane spor salonumun olması. Aslında daha büyük hedeflerim de var; iş adamı olmak isterim. Herkese ‘Emekli olduğun zaman ne yapmak istiyorsun?’ diye sorarlar. Ben emekli olduğumda borsa oynamak istiyorum. Yani, dürüst bir iş adamı olmak istiyorum. Ayrıyeten bir kat spor salonu, bir kat düğün salonu olan bir bina isterim. Bir kat düğün, bir kat da spor salonu sahibi olmak en büyük hedefimdir. Ayrıca, dürüst bir iş adamı olmak, kimsenin hakkını yememek de en büyük hedefimdir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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