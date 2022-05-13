Vatandaşa 82 bin fide dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla düzenlediği yürüyüş sonrasında vatandaşlara 82 bin bitki fidesi hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Çiftçi Şenliği, yarın İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında gerçekleştirilecek. Pandemi sebebiyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen şenlik çerçevesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla kortej düzenlendi. Başkan Büyükakın ve katılımcılar vatandaşa, 82 bin ata tohumundan üretilen sebze, tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıttı. Ayrıca 10 bin paket naneli pişmaniye ve 2 bin kutu Akçat çileği ikram edildi. Başkan Büyükakın, vatandaş ve çiftçileri çiftçi şenliğine davet etti.

Yarın düzenlenecek şenlikte çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar da gerçekleştirilecek. Mehter takımı konseri ve halk oyunları ekipleri ile animatörlerin gösterilerinin yer alacağı etkinliklerde, Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu da konser verecek. Çocuk oyun gruplarının da yer alacağı şenlikte ayrıca, köyler arası halat çekme, erkekkadın ve çocuk çuval yarışmaları da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verilecek. Birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide satışı ve üretim materyallerini satışa sunacak, firmalar tarımsal alet ve ürünlerini sergileyecek.

Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Şükriye Tutkun, şenlik dolayısıyla konser verecek.

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