Bakan Varank: Güçlü sanayimiz alternatif üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya ispat etti 

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attıklarını belirterek, "Global tedarik zincirlerinin sekteye uğradığı bir zamanda güçlü sanayimiz çok önemli işlere imza atarak alternatif bir üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya ispat etti. Bunun en somut göstergesi her ay yeni bir rekor kıran ihracatımız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kimya Teknoloji Merkezi imza törenine katıldı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı´nın da desteğiyle Kimya Teknoloji Merkezi yapımı için imzalar törenle atıldı. Açılacak merkezin sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandıracağını söyleyen Bakan Varank, "Bu merkez ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. Kimya sektörü temsilcilerimiz burada, onlar çok daha iyi bilirler. İhracatçılarımız şu anda, 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak zorunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler" diye konuştu.

Merkezin sektöre eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunacağını ifade eden Bakan Varank, "Bu laboratuvar hizmetleri elbette kıymetli. Ama merkezin fonksiyonu sadece bundan ibaret olmayacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak. Merkezin bir diğer kritik özelliği de bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması. Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek. Her yönüyle stratejik öneme sahip bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

`İHRACATTA HER AY YENİ BİR REKOR KIRIYORUZ´

Her ay ihracatta rekor kırıldığını söyleyen Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Global tedarik zincirlerinin sekteye uğradığı bir zamanda güçlü sanayimiz çok önemli işlere imza atarak alternatif bir üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya ispat etti. Bunun en somut göstergesi her ay yeni bir rekor kıran ihracatımız. İşte nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık. Bu performansla 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Elbette bu başarıdaki aslan paylarından biri de kimya sektörümüze ait. Kauçuk ve plastik, eczacılık, kimyasal ürünler ana başlıkları altında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip kimya sektörü, imalat sanayimizde kilit konumda. 2021 yılının en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya, bu yılın ilk 4 ayındaki 11 milyar dolarlık performansıyla ilk sıraya yerleşti."

`TÜRKİYE KİMYA İLE BÜYÜYOR´

Türkiye'nin kimya ile büyüdüğünü ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Bizim kendimize motto olarak belirlediğimiz 'Türkiye-Kimya ile Büyüyor' cümlesi inanın ki hiç abartılı değildir. Kimya sektörünü büyüttüğümüz ve teknolojilerini geliştirdiğimiz ölçüde diğer bütün sektörlerimizin de büyüme trendini hızlanacağına inanıyoruz. Kimya Teknoloji Merkezimiz bir yandan nitelikli ihracatlarımız için gerekli sertifikasyonları verecek, uluslararası akreditasyona haiz test ve analiz laboratuvarları ile her sene, milyonlarca dolarımızı yurt içinde tutarken diğer yandan da sürdürülebilirlik merkezimiz vasıtasıyla KOBİ'lerimiz başta olmak üzere kimya sektörümüzün yeşil ekonomiye geçiş ve uyum süreçlerinde de çok büyük rol alacak" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-05-13



