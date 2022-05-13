Kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

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Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, anahtarı içinde unutulan araç, kendisini kilitleyince 1 yaşındaki bebek otomobilde mahsur kaldı. İtfaiye, otomobilin camını kırarak bebeği kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük'teki Değirmendere Vapur İskelesi'nin önünde meydana geldi. Otomobilinin anahtarını araçta unutan Latif Aslan, 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak, otomobilden indi. Otomobilin bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi üzerine bebek araçta mahsur kaldı. Aracının kapılarını açamayan Latif Aslan itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobilin camını kırarak kapıları açtı. Otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Kayhan kurtarılırken, babası ve annesi çocuklarına sarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-05-13 21:36:43



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