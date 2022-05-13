Otomobillerden para ve çek çalan hırsız yakalandı



İZMİT (KOCAELİ), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde, otomobillerden 20 bin euro çek, 3 bin TL ve tabanca; 3 ilde de araçlardan 242 bin lira para çalan hırsız Ankara'da yakalandı.

Kocaeli´nin Kartepe ve Çayırova ilçelerinde otomobillerden 20 bin euro değerinde çek, 3 bin lira para ve tabanca çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Ü.M. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi Ü.M'nin Ankara´da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Ü.M.´nin ayrıca 3 ilde otomobillerden 242 bin lira para çaldığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ü.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-05-13 21:47:29



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