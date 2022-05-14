Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D130 Yanyol Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 41 AL 162 plakalı halk otobüsü ile karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 41 NT 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari aracın sürücüsü S.A. ile otobüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle mağduriyet yaşayan yolcular için ise belediye tarafından yeni bir otobüs gönderildi.

Öte yandan kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karşı istikametten gelen iki aracın çarpışma anı ve hemen ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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