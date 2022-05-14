Kocaeli’de 12 yılda toplam ekilebilir tarım alanı miktarı ikiye katlandı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “108 milyon liralık kaynağı çiftçimizi desteklemek için kullandık” Dünya Çiftçiler Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

– Nisan 2019 tarihinden itibaren Kocaeli’de 108 milyon liralık bir kaynağı çeşitli projelerle çiftçiyi desteklemek için kullandıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 yılda şehir genelinde toplam ekilebilir alan miktarının 2 katı arttığını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Dünya Çiftçiler Günü’ dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Çiftçi Şenliği’, İzmit Sarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında çeşitli etkinliklerle başladı. Pandemi sebebiyle 2 yılın ardından yeniden düzenlenen şenlik, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize edildi.

Şenlik çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar, ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocuk oyun gruplarının da yer aldığı etkinliklerde ayrıca, köyler arası ödüllü halat çekme, erkekkadın ve çocuk çuval yarışmaları da yapıldı. Şenlikte konuşan Büyükakın, “Nisan 2019’da bu yana yaklaşık 3 yıllık dönemde 108 milyon liralık bir kaynağı çeşitli projelerle çiftçimizi desteklemek için kullandık. Yine 12 milyonluk kaynağı da tarımsal depo yapmak üzere ayırdık. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız hayata geçirecek. Seracılığın geliştirilmesi gerektiği için ise 10 milyon liralık kaynak ayırdık” ifadelerini kullandı.



“Toplam ekilebilir tarım alanında 12 yılda iki kat artış sergilenmiş”

Tarım yatırımlarından bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkasını Tahir Büyükakın, “Kocaeli genellikle bir sanayi şehri olarak bilinir ama aslında sanayi ve ticaret için ayrılmış alanlar şehrin sadece yüzde 1’ini kapsar. Güneyine doğru batısına doğru biraz seyahat edin, 10 dakika sonra aynı burada olduğu gibi yeşille iç içe olursunuz. Çünkü Kocaeli’nin yüzde 50’si ormandır. Yine Kocaeli’nin yüzde 30’u tarım arazisidir. 2010 yılında Kocaeli’nin tarım arazisi 39 bin hektar, gerek hükümetimizin gerek belediyemizin katkılarıyla özellikle TSİ’nin çalışmalarıyla bugün için toplam ekilebilir alan miktarı 71 bin hektara çıkmıştır. 12 yılda aşağı yukarı 2 kat artış sergilenmiş. Pandemiden sonra dünya gördü ki gıda güvenliğini sağlamak tarımsal üretimi devam ettirmek son derece hayati bir mevzudur. Onun için bizde hemen ekip arkadaşlarımıza bir araya geldik. Çiftimizin ve ayakta durabilmesi için onların üretime devam etmesi için hemen onlarla masaya oturup çalışmalar yapalım dedik. Bu çerçevede de gerçekten çok güzel çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.

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