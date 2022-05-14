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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroğlu: "Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok"

İHA

Toroğlu: "Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok"

Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Türk futbolunun geldiği noktayı değerlendirdi.
Kocaeli 12. Kocaeli Kitap Fuarı, ilk günden büyük bir yoğunluğa sahne oldu. Bu yıl ‘Şiir’ ana temasıyla kapılarını açan fuar Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Bu isimlerden biri de, ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu oldu. Toroğlu, yaşam öyküsünü ve anılarını kaleme aldığı ‘Oynadım, Oynattım, Oynatalım’ isimli kitabını Akçakoca Salonu’nda düzenlenen söyleşide okuyucularına anlattı.

Toroğlu, bir futbolseverin ’Türk futbolu nereye gidiyor?’ sorusuna, "Futbol bir yere gitmiyor. Çünkü bana göre kurtulma şansı yok. Düşünebiliyor musunuz, Türk futbolunda ’VAR’ konuşmalarını dinlemek isteyen hakemler var. Bu yüzden futbol iyi değil, batakta. Bunun yabancı futbolcuyla da ilgisi yok. Parayı menajer ile kulüp yöneticileri paylaştığı sürece bu böyle gider. Türk futbolunda temizlik yapmak gerekir ancak bu kafayla yapamayız" şeklinde cevap verdi. Toroğlu, konuşmasının devamında Trabzonspor’un bu sezon hakkıyla şampiyon olduğunu da belirtti.

"Kadın futbolcular müthiş oynuyor"
Futbol oynadığını söyleyen kadın futbolseverin ’Kadınlar Ligi’ni nasıl buluyorsunuz ?’ sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Toroğlu, "Bazen televizyonda Amerikan ve Almanya kadın ligini izliyorum. Bizim erkek futbolculardan iyi oynuyorlar. Kıskanmıyorum desem yalan oluyor. Mücadelelerine bayılıyorum, müthiş performans gösteriyorlar" dedi.

"MHK Başkanı olmak istemedim"
Bir futbolseverin ’MHK Başkanlığı’nı düşünmediniz mi?’ sorusuna da net cevaplar veren Toroğlu, "1973 senesinde Ankaragücü’nde oynarken Fenerbahçe maçı ile Türkiye Kupası maçı oynadık, 21 galip geldik. 8 kişi kaldığımız maçta kırmızı kart gören futbolculardan biri de bendim. Maçtan sonra hakemlik sistemini düzelteceğim dedim ve 10 yıl sonra hakem oldum. Ancak adaleti sağlayacak hakem adaletli gelmiyor. Bir gün FİFA hakemi olursam, ne gözlemcilik ne de MHK Başkanlığı yapacağım dedim ve sözümde durdum" ifadelerini kullandı.

Toroğlu’nun anıları ve iddiaları
Toroğlu’nun ‘Oynadım, Oynattım, Oynatalım’ isimli kitabında oldukça tartışılacak anıları ve iddiaları yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle; ‘Ankaragücü’nde futbol oynarken 8 kişiyle Fenerbahçe’yi yendikleri maçta hangi hakem yüzünden hakem olmaya karar verdi?’, ‘Hangi hakem yüzünden futbolu bıraktı?’, ‘Bir yıl gibi kısa bir sürede FIFA hakemliğine nasıl yükseldi?’, ‘Tatil ettiği TrabzonBeşiktaş maçında neler yaşandı?’, ‘Hangi efsane futbolcu, antrenörken şike olayına karıştı?’, ‘Kendisine rüşvet teklif eden Dinamo Tiflis kulübüne nasıl ceza aldırdı?’, ‘Aziz Yıldırım ile neler yaşadı?’ ‘Şansal Büyüka ile yaptığı Maraton programında neler yaşadı ve nasıl ayrıldı?’

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