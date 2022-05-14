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Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti

DHA

Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti


Dinçer AKBİR /KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) Kocaelispor'un bugün deplasmanda 2-1 yenildiği Eyüpspor maçı sonrasında küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar takımı protesto etti. Taraftarlar, tesise gelen takım otobüsüne taş ve sahte dolar fırlattı.
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, ligin 37'nci haftasında bugün Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Bu yenilginin ardından ligin puan tablosuna göre 2'nci Lig'e düşeceği kesinleşen Kocaelispor'un taraftarları, Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nin önünde toplanarak takımı protesto etti. "Körfez'i aleme rezil ettiniz" şeklinde slogan atan taraftarlar, saat 21.15 sıralarında tesise gelen takım otobüsüne ellerindeki taş ve sahte dolarları fırlattı. Takım otobüsünün tesise gelişi sırasında polis, otobüse saldırmaya çalışan taraftarları uzaklaştırdı. Otobüsün tesise gelmeden önce oyuncuları indirdiği ve boş olarak geldiği görüldü. Bir süre daha slogan atan taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tesis önünde toplanan taraftarların sloganları
Otobüsün tesise gelişi ve saldırı anı
Polisin tesis önünde aldığı önlem
DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR
2022-05-14 22:18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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