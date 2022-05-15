Derince'ye yeni sahalar kazandırılıyor

Derince Belediyesi, ilçe genelindeki iki ayrı bölgede daha yapımı tamamlanan futbol sahalarını kullanıma açtı.

Derince Belediyesi, ilk etapta 5 ayrı noktada saha çalışmalarını tamamlamıştı. İkinci etap çerçevesinde yapımı tamamlanan 11 ayrı bölgede de futbol sahaları sırasıyla kullanıma açılıyor. Bu çerçevede, iki yeni spor alanı daha çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Sırrıpaşa Mahallesi Şehit Öğretmen İlyas Bayraktutar Parkı ve Uzunoğlu Sokak Parkı’na inşa edilen futbol sahalarının açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Çocuklara futbol topu hediye eden Aygün, "Çocuklarımızın sokaklar yerine kendi mahallelerinde güvenle spor yapacakları alanlar oluşturuyoruz. Bu anlayışla ilçemizin 16 ayrı bölgesine inşa ettiğimiz spor alanlarını kullanıma açmaya devam ediyoruz" dedi.

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