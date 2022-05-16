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Balık tutarken denize düşen Furkan öldü, Mine´nin tedavisi sürüyor

DHA

Balık tutarken denize düşen Furkan öldü, Mine´nin tedavisi sürüyor


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te iskelede balık tutarken alkol alan Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü. Mine D., çevrede bulunanlar tarafından kurtarılırken, Furkan Çiftçi hayatını kaybetti.  
Olay saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi´nde meydana geldi. Furkan Çiftçi ve kız arkadaşı Mine D., iskelede alkol alıp, olta ile balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş henüz belirlenemeyen sebeple denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredekiler denize atlayarak Mine D.´yi sudan çıkardı. Furkan Çiftçi ise gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi´nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
OLAYDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ
Yaşanan olaydan önce Mine D.´nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görülüyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-05-16 00:17:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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