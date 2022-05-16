Körfez'de mobil atık getirme merkezi çoğalıyor

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Körfez Belediyesi, geri dönüşüm maddelerinin yerinde ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla mahallelere atık kutuları yerleştiriyor.

Körfez Belediyesi'nin mahallelerde oluşturduğu mobil atık getirme merkezlerinin sayısı artıyor. Tütünçiftlik, Yarımca ve sahil bölgeleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara konulan merkezlerin bir yenisi de Hacı Osman Mahallesi'ne konuldu. Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerine konulan mobil atık getirme merkezi içerisindeki ünitelere bitkisel yağlar, elektronik atıklar, atık piller, ilaç atıkları, kitap ve oyuncak atıkları ambalaj atıkları atılıyor. Ayrıştırılan atıklar ekipler tarafından toplanarak ekonomiye geri kazandırılıyor.

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