Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor

Darıca Belediyesi, "Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum" projesi çerçevesinde 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor.

Darıca Belediyesi, düzenlediği tarihi ve kültürel gezi faaliyetleri çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören lise öğrencilerini Çanakkale’ye götürüyor. "Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum" projesi çerçevesinde ilk kafilede yer alan 311 öğrenci yola çıkarken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, gençleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık, toplamda 3 bin genci Çanakkale’ye götüreceklerini söyledi.

Amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Muzaffer Bıyık, "Bu yolculuk hayatınızda çıkacağınız en anlamlı yolculuklarda biri. Bundan 107 yıl önce bu vatan için şehit olan ecdadımızın ziyaretine gidiyorsunuz. Bu ziyaretleri kesinlikle turistik gezi olarak düşünmemek gerekir. 250 bin şehidimizin bulunduğu ecdadımıza bol bol dua götürelim. Manevi iklimi yerinde teneffüs edelim. ‘Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum’ projesiyle Çanakkale'yi sadece tarih kitaplarında okutulan ders olmaktan çıkartıp o ruhu gençlerimize yaşatmayı amaçlıyoruz. O gün Çanakkale'de göğsünü siper eden şehitlerimize borcumuz olduğunu düşündüğümüz için bu geziyi yapıyoruz. 250 bin şehidimiz ve binlerce gazimizin vatan, millet, bayrak sevgisi ile iman gücünü anlamalı ve anlatmalıyız. İstiyoruz ki her vatan evladı öğrenim süresince en az bir kez buralara gitsin ve görsün. Bu geziye katılan gençlerimiz umuyorum ki yeni bir ruh ve heyecanla döneceklerdir. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

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