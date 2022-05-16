Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3)

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmit´te denize düşüp, çevredekiler tarafından kurtarılan ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Mine Dinar'ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmayan Mine´nin ciğerlerinde kalıcı problem görülmezken, doktorlar tarafından sakinleştirici ilaçlar verildiği öğrenildi. Mine'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-05-16 15:51:09



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