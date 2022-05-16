'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Arızalanan aracına bakan sürücüye TIR çarptı: 1 ölü' başlıklı haber, kaynağından yapılan düzelme ile kazaya karışan sürücülerin isimleri değiştirilerek yeniden geçildi. DHA

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YENİDENDinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu´nda arızalanan TIR sürücüsü İbrahim Akgün (44), kontrol etmek üzere aracından indiği sırada arkadan gelen TIR´ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Akgün idaresindeki 41 AHS 423 plakalı demir profil yüklü TIR'ın arızalanması üzerine sürücü emniyet şeridinde durdu. Arızaya bakmak için araçtan inen Akgün'e, arkadan gelen G.Ş.(23) idaresindeki 41 ADV 219 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından, Akgün'ün cenazesi Körfez Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Akgün'e çarpan TIR'ın sürücüsü G.Ş., gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2022-05-16 23:30:19



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