Gençler müzeye hayran kaldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte Koç Müzesi'ni gezen gençler, sergilenen parçalara hayran kaldı.
Mustafa Kocaman, gençlerle birlikte Rahmi M. Koç Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içerisinde her yeri gençlerle birlikte gezen Kocaman, "Gençlerle beraber çok keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdik. Güzel anılar biriktirdik. Zamanda yolculuğa çıktık. Bir çok gencimizin yaşı gereği görmediği ama ülkemizin tarihinde önemli bir yer tutan eserleri görme imkanı buldular. Gençlerimiz ülkemizin nerelerden bu duruma geldiğini kendi gözleriyle gördüler. Geleceğimiz olan gençlerimizin tarihimizi bilmesi amacıyla düzenlediğimiz bu gezilerimiz devam edecektir" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.