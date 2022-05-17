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Özel bireyler suyun altında Türk bayrağını dalgalandırdı Özel bireyler dalış yapma mutluluğu yaşadı

İHA

Özel bireyler suyun altında Türk bayrağını dalgalandırdı Özel bireyler dalış yapma mutluluğu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dalış yapma heyecanı yaşayan özel bireyler, havuzun altında ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırdı.
Gebze ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna getirilen 5 özel birey, eğitmenler eşliğinde dalış yapma heyecanı yaşadı. Verilen kısa eğitimin ardından havuzun derinliklerine dalan özel bireyler, burada dev Türk bayrağını dalgalandırdı. Yaklaşık 45 dakika havuzda vakit geçiren bireyler, havuzun altından aldıkları Türk bayrağını, kendilerini havuzun dışında bekleyen protokol üyelerine teslim etti. Özel bireylerin havuzdaki mutlulukları ise yüzlerinden okundu.
Dalış yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen özel birey Şevval Devrim, "Burada olmaktan çok mutluyum. Suyun altında ekiple birlikte olmak çok güzel. Hayatımın en güzel günüydü. İyi ki gelmişim. Buraya her gün gelmek istiyorum" dedi.

"Suyun altı çok farklı bir dünya"
Görme engelli milli judocu Gökçe Yavuz, "Bu etkinlikte, gerek hocalarımız gerekse yanımızdaki yardımcı asistanlar hep yanımızda oldu. Ben görme engelliyim, hiç görmüyorum. Ama görmediğimi bana hiç hissettirmediler. Ben hiç anlamadım görme engelli miyim diye. Diğer engelli arkadaşlarımız da var. Onlarda engelleri var mı, yok mu hiç anlamadılar. Çok güzel bir birlik olduk, güzel bir takım olduk Suyun altı çok farklı bir dünya. Sanki uzayın içindeymişiz gibi hissediyorum. Gurur verici ve ifade edemeyeceğim bir duygu oldu benim için. Çoğu illerde engelliler hatırlanmıyor, sadece engelliler haftasında hatırlıyorlar. Ama Kocaeli’de ben onu görmedim. Kocaeli her zaman bizi hatırladı, aradılar, sordular ve ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Belediye başkanlarımız olsun, Kağıtspor Kulübü başkanımız olsun, bunların sayesinde biz sürekli hatırlandık, unutulmadık" diye konuştu.

"Her insanın bir spor branşıyla ilgilenmesi gerekir"
Engelliler haftası sebebiyle düzenlenen engelli dalış etkinliğine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ise "Gebze’de 5 engelli sporcuyla düzenlenen etkinlik, farkındalığı artırmak için güzel bir faaliyet oldu. Vücudu tam olan ama hiç bir spor dalıyla ilgilenmeyen nice insanlarımız var. Diğer yandan farklı engelleri olan, Kağıtspor’da nice başarılara ulaşmış bu özel seçilmiş engelli kardeşlerimiz bugün su altında marifetlerini sergilediler. Her insanın, her kesimin bir spor branşıyla ilgilenmesi ve yapması gerekir" şeklinde konuştu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da, "1016 Mayıs Engelliler Haftası olması sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, İl Spor Müdürlüğümüz ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlüğümüzün koordinesiyle engelli sporcularımıza bir dalış eğitimi etkinliği planlayarak buraya geldik. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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