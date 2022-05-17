Türküler söylendi, aşıklar atıştı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 14 ozanın katıldığı şölen renkli anlara sahne oldu.

Çayırova Belediyesi’nin Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlediği "Aşıklar Şöleni" programında aşık kültürü yaşatıldı. Sanatsal geleneklerin hatırlatıldığı ve yeni nesillere aktarıldığı program, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Aşıklar Şöleni’nin ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlkini salgın sürecinin hemen öncesinde sizlerle buluşturmuştuk. Kültürel etkinliklerimizi artırarak devam edeceğiz. Bizim özümüz burada, aşıklarımızda. Biz örflerimizle, adetlerimizle ve geleneklerimizle bütün bir milletiz’" dedi.



Sazlı sözlü atışma

Çiftçi’nin konuşması sonrasında sazı eline alan aşıklar türkü ve atışmalarla izleyenlere keyifli zaman yaşattı. Programda aşık Tacettin Dursun, Yener Yılmazoğlu, Mürsel Sinan, Vahit Köroğlu, Erol Ergani, Dursun Doğan, Mustafa Kurbanoğlu, Mustafa Özdemir, Zikri Topal, Erzada Kapan, Taner Öztürkoğlu, Fevzi Türkel, İsa İstekoğlu, Kemal Ummani yer aldı. Sanatçılar izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Uzun süre alkışlanan ozanların atışması büyük ilgi gördü.

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