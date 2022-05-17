Kocaeli´de DEAŞ operasyonu; 9 yabancı uyruklu, kılıçlarla yakalandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda kılıç ve bıçaklar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK

2022-05-17 17:00:49



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