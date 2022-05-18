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Gebze Belediyesi'nden çiftçilere 200 bin fide desteği

İHA

Gebze Belediyesi'nden çiftçilere 200 bin fide desteği

Çiftçiler ile bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 200 bin fide desteğinde bulunacaklarını kaydetti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, köyleri ziyaret ederek, sebze meyve üretimi yapan çiftçiler ile bir araya geldi. Tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Büyükgöz, "Tarımsal üretim olmazsa olmazımız. Gebze köyleri tarımsal üretim merkezlerimiz" dedi. Büyükgöz, Gebze Belediyesi'nin çiftçilere 200 bin fide desteğinde bulunacağını da söyledi.
Çiftçilerin talep ve önerilerini dinleyen Büyükgöz, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını da yerinde denetledi.

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